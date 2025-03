In occasione della terza edizione di “Donne in March” a San Giorgio a Cremano è in corso il contest “Scatti di Donna”; concorso fotografico rivolto agli under 35, che mette al centro la figura femminile attraverso l’obiettivo della macchina fotografica.

Un’ulteriore occasione per esprimere il valore, la forza e la bellezza della donna in ogni sua sfaccettatura.

“Oltre al Premio Letterario “Cremano Donna”, al concerto del 13 marzo con “Veronica Simioli e Mavi” e agli spettacoli teatrali, con gli assessori Giuseppe Giordano e Rosaria Punzo – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno – intendiamo coinvolgere i più giovani al fine di ottenere una partecipazione attiva anche in questo ambito, attraverso l’arte e il talento.







Gli scatti dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail martina.giardulli@e-cremano.it.

Le migliori fotografie saranno valutate da una giuria di esperti, in base alla capacità di raccontare con sensibilità ed emozione, il ruolo e l’essenza della donna.

L’autore dell’opera vincitrice sarà premiato con un buono da 200 euro, il 20 marzo, alle 19.00 in Fonderia Righetti, in occasione dello spettacolo teatrale “Luna 57” con Alessandra Masi.

A tal proposito – prosegue il primo cittadino – vi ricordo che per questo spettacolo teatrale, l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail: eventi@e-cremano.it.

Il contest fotografico “Scatti di donna” – conclude Zinno – , si inserisce in un programma di eventi che come ogni anno, mira a sensibilizzare e a celebrare il ruolo delle donne, ponendo l’attenzione sulla loro forza, determinazione e bellezza in tutti i campi, nonché sull’importanza dell’uguaglianza di genere e del riconoscimento dei diritti femminili in ogni ambito, dal lavoro alla politica, dalla cultura alla famiglia”.