Per consentire il completamento dei sopralluoghi da parte degli uffici tecnici comunali e della Napoli Servizi sulle scuole della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta e su alcune della I Municipalità per le quali era stata chiesta la verifica, il Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi ha emanato una ordinanza contingibile e urgente con la quale dispone per le giornate del 14, 15 e 16 marzo 2025, su tutto il territorio della X Municipalità, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.

E ciò al fine di consentire ai tecnici comunali ed eventualmente alle ditte di manutenzione di proseguire le verifiche di integrità strutturale e conseguenti interventi presso gli edifici scolastici e ordina ai Dirigenti scolastici delle scuole presenti sul territorio della X Municipalità di sospendere le attività didattiche, per le giornate del 14, 15 e 16 marzo 2025, assicurando in ogni caso l’accesso al personale tecnico comunale ed, eventualmente, alle ditte di manutenzione incaricate di effettuare le verifiche di integrità strutturale e conseguenti interventi presso gli edifici scolastici.

Per i primi interventi urgenti di manutenzione è stata approvata una delibera che stanzia 200mila euro dal fondo di riserva.







Per quanto concerne la prima municipalità i dirigenti scolastici dei seguenti Istituti hanno avuto disposizione a sospendere le attività didattiche per:

• la sede D’Annunzio in Piazza Santa Maria degli Angeli dell’Istituto comprensivo Baracca-D’Annunzio;

• l’intero plesso Viviani in Via Alessandro Manzoni, il secondo piano del Plesso Villanova in Via Manzoni e l’aula 14 del plesso Orazio in Via Orazio.

A seguito dell’evento sismico di questa notte e del sopralluogo dei tecnici della Protezione civile, il plesso Viviani (Scuola Secondaria di I grado) è dunque momentaneamente chiuso fino a data da destinarsi per gli interventi di riqualificazione.