Napoli – Laboratori per ragazzi per vivere un’esperienza sensoriale unica: il 15 e 16 marzo 2025, Città della Scienza si trasformerà in un palcoscenico dove la musica incontra la scienza, creando un connubio esplosivo di creatività e conoscenza.

Ispirati dalla celebre frase di Victor Hugo, “La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio”, il museo interattivo napoletano invita grandi e piccini a immergersi nel “dietro le quinte” del suono, svelandone i segreti scientifici in modo divertente e coinvolgente.







La musica, da sempre fonte di gioia e ispirazione, sarà al centro di un fine settimana ricco di laboratori interattivi, esperimenti sorprendenti e spettacoli affascinanti. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire come la musica stimola l’intelligenza, migliora la memoria e favorisce il benessere emotivo, grazie a un programma pensato per tutte le età.

In Pentagramma Creativo (3-6 anni): i più piccoli potranno esplorare il mondo della musica attraverso un approccio creativo e visivo, trasformando stecchette di legno colorato e pon pon in un vero e proprio pentagramma artistico. Un’attività realizzata in collaborazione con Giotto; In Costruzione di Strumenti Musicali (7-10 anni): un laboratorio dedicato al riciclo creativo, dove i bambini potranno costruire strumenti musicali semplici utilizzando materiali di uso quotidiano, scoprendo le sonorità nascoste degli oggetti che ci circondano; ne Il Telefono Senza Fili (10-13 anni): un omaggio a Guglielmo Marconi e alla sua invenzione più famosa. Dopo un breve racconto sulla vita dello scienziato, i ragazzi costruiranno un telefono… senza fili! Onde Sì, Ma in un Mare di Suoni è il science show interattivo per tutta la famiglia, che svelerà come un oggetto di uso comune (bicchieri, bottiglie, pentole e cucchiai) possa trasformarsi in uno strumento musicale a tutti gli effetti.

Non mancheranno le visite guidate alla mostra “Insetti & Co.” e gli emozionanti spettacoli al Planetario.

Il tema del weekend “Musica e Scienza” è un’occasione per vivere un’esperienza indimenticabile, all’insegna della creatività, della conoscenza e del divertimento. Una opportunità per scoprire il lato nascosto del suono e lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo la musica sa regalare.

(NB. Si informa che – in merito alla scossa sismica delle ore 1:25 del 13 marzo 2025 – a seguito delle verifiche agli edifici e alle strutture, Città della Scienza è regolarmente aperta al pubblico. Si rammenta che il Museo scientifico interattivo, che include Corporea e Planetario, è stato progettato e costruito con criteri antisismici all’avanguardia).