Napoli. Al via la mostra “SARS-COV-2: IL VIRUS CHE CI HA CAMBIATO LA VITA “, isola tematica che sarà inaugurata il prossimo lunedì 13 dicembre, alle ore 16.30 presso il museo interattivo del corpo umano Corporea, presso Città della Scienza.

Realizzata grazie al contributo della Regione Campania e visitabile dal pubblico dal 14 dicembre 2021, si tratta della prima mostra interattiva sul Covid realizzata in Italia e per la sua realizzazione ha visto all’opera un prestigioso Comitato scientifico, composto da:

• Paolo Ascierto, direttore della S.C. Oncologia Sperimentale Melanoma, Immunoterapia e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCSS Fondazione “Pascale”, Napoli;

• Ivan Gentile, docente di Malattie infettive all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, direttore dell’U.O.C. Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”;

• Roberto Parrella, direttore dell’U. O. C. Malattie infettive ad indirizzo respiratorio dell’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli – Monaldi Cotugno C.T.O, Napoli;

• Pina Tommasielli, medico di medicina generale, membro della Unità di crisi COVID-19 della Regione Campania;

• Riccardo Villari, infettivologo, presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza.

L’expo racconta, attraverso oggetti, immagini, video, installazioni multimediali ed esperimenti, la storia della pandemia, con particolare riferimento alle vicende campane e al ruolo dei medici e dei ricercatori della nostra regione nella lotta contro il virus.

A partire da questo nucleo espositivo, lo staff di Città della Scienza continuerà, così come sta facendo dall’inizio della pandemia, a informare il proprio pubblico sulla campagna vaccinale e sui comportamenti necessari per prevenire la diffusione del virus.

Taglio del nastro con le Istituzioni, dunque, lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 16:30

