Jesolo – Sandrino Porru rieletto alla guida della FISPES

Sandrino Porru è statoriconfermato alla Presidenza della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali per il quadriennio paralimpico 2021-2024. Per Porru, che ha ottenuto 81 voti, si tratta del quarto mandato alla guida della FISPES, federazione paralimpica che si occupa di Atletica leggera, Rugby in carrozzina, Calcio amputati e Calcio a 7 per atleti con cerebrolesione.

Al termine dell’elezione il Presidente Porru dichiara: “Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata per camminare altri quattro anni insieme. Questo riconoscimento è un premio al grande lavoro che è stato fatto fin qui. Una persona sola non può far niente senza avere una grande squadra alle spalle, con l’apporto della struttura federale, di tutte le società, dei consiglieri federali, dei delegati territoriali e del Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti. L’obiettivo dei prossimi anni avrà il suo focus sul miglioramento dell’ambito promozionale e della formazione non solo dei tecnici, ma anche dei dirigenti, per dare supporto ed impulso alla crescita del movimento”.

Alla IV Assemblea Generale Ordinaria Elettiva FISPES, svoltasi nella giornata odierna al Villaggio al Mare Marzotto di Jesolo,hanno partecipato 90 votanti (42 dirigenti di società di cui 12 società rappresentate per delega, 24 atleti e 22 tecnici).

Siederanno nel nuovo Consiglio Federale Elisabetta Saccà (28 voti), Luigi Bentivegna (21 voti) e Nicola Carabba (14 voti) in quota dirigenti, Antonio Murgia (14 voti) in quota tecnici, Biagio Valenti (13 voti) e Antonella Munaro (10 voti) in quota atleti. Nel ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stata riconfermata,con 71 voti, Carla Meschini.