San Giorgio a Cremano – La settimana di eventi e premiazioni del Premio Massimo Troisi che va dal 26 al 31 luglio, quest’anno viene anticipata da “ASPETTANDO IL PREMIO”, una kermesse di spettacoli collaterali che metteranno in evidenza le eccellenze artistiche del territorio.

Dal 18 al 25 luglio, nel parco della meravigliosa Villa Vannucchi, artisti, musicisti, cantanti, attori e ballerini, si esibiranno gratuitamente sul palco dell’arena, mettendo insieme teatro, varietà, musica e danza.

Ecco il programma degli eventi che saranno presentati da Enzo Calabrese:

– DOMENICA 18 LUGLIO: RAIMONDO SALVETTI nello spettacolo teatrale “E’ SEMPE ‘NA SCENEGGIATA! …IH CHE TIATRO!” di Raimondo Salvetti con Luciano e Massimo Salvetti. Dirige l’orchestra il Maestro Peppe Fiscale;

– LUNEDI 19 LUGLIO: TEATRO SANACORE in “VENERDI 17”, di A. Grosso, regia Lello Genovese;

– MARTEDI 20 LUGLIO: APLOMB DI DANZA con il musical “CON TE SULLA SPIAGGIA”

di Antonio & Valerio Piccoli, regia Laura Pagliara;

– MERCOLEDI 21 LUGLIO: TEATRO IL PRINCIPE in “I MENECMI” di Plauto. Adattamento e regia di Michele Principe, con Patrizia Masiello e Michele Principe;

– GIOVEDI 22 LUGLIO: ASSOCIAZIONE ARCHIVIO FUTURO in “RADICE DI DUE”, di A. Bennicelli, regia di Peppe Carosella, con Margerita Romeo e Peppe Carosella;

– VENERDI 23 LUGLIO: “E LA MUSICA VA…VANCELLO A DI’…” spettacolo musicale a cura di EDUARDO DE CRESCENZO TRIBUTE BAND, di e con Claudia Paganelli & Fabrizio Mazzarella e i musicisti della Tribute Band. Coreografie di Doriana Elia;

– SABATO 24 LUGLIO: ASSOCIAZIONE MARIA MALIBRAN in “CREDEVO FOSSE UN TENORE, INVECE ERA CARUSO” spettacolo musicale con Raffaella Ambrosino (mezzosoprano), Piero Giuliacci (tenore), Vincenzo Costanzo (tenore), Andrea Ambrosino (voce bianca), con la partecipazione di Laura Valente e Francesco Canessa;

-DOMENICA 25 LUGLIO: CIRO AMMENDOLA & JPS “NAPOLITANATA”, spettacolo musicale con Ciro Ammendola, Irene Isolani, Dario Mennella, Gaia Napoletano, Erika Ammendola,

Pasquale Termini, Sergio Masucci, Roberto Sansone

ospiti: Federica Raimo e Rosanna Esposito “Non Solo Danza”.

L’ingresso è libero ed è consentito nei limiti della vigente normativa anti-Covid19.