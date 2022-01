San Giorgio a Cremano – Da oggi chiuso il parco di Villa Falanga per lavori. Ecco fino a quando

Le parole del sindaco Giorgio Zinno:

Cari concittadini, come avevamo promesso, nell’ambito degli interventi di miglioramento dei nostri parchi, lunedì 31 gennaio inizieranno i lavori di adeguamento del parco di Villa Falanga, rendendolo più sicuro, più moderno e ancora più accogliente.

Gli interventi, come condiviso con l’assessora ai lavori pubblici Eva Lambiase e l’ufficio tecnico, riguarderanno i viali del parco, la cui pavimentazione verrà realizzata in tufo, rispettando l’impianto originale ma con la sistemazione delle parti sconnesse e degli avvallamenti provocati dall’usura del tempo.

Inoltre è previsto il rifacimento dell’impianto di illuminazione dell’intero parco, con la sostituzione di circa 30 corpi illuminanti con tecnologia a led, quindi più luminosi, efficienti ed economici.

Saranno inserite anche delle colonnine con prese elettriche all’aperto, per consentire di collegare eventuali apparecchi elettronici ed apparecchiature da utilizzare per eventi all’aperto.

E non è tutto. Nell’ambito degli stessi lavori verrà anche sistemata e tinteggiata tutta la recinzione esterna del parco,verrà automatizzato il cancello della villa posto all’angolo tra viale Regina Dei Gigli (già via San Martino) e via Sandriana, in quanto questo, rispetto agli altri, consente l’ingresso di mezzi di soccorso o altri mezzi pesanti.

Infine, grazie ai fondi dei Servizi Sociali, verranno installate anche nuove giostrine nel parco, oltre a quelle già esistenti.

Quindi da lunedì 31 gennaio e fino al 28 febbraio 2022, il parco resterà chiuso al pubblico. Saranno però garantite le attività della Libreria “La Bottega delle Parole” a cui si potrà accedere tramite uno dei cancelli adiacenti all’ingresso dell’attività e saranno altresì consentite le attività all’interno della struttura, per cui sarà creato un percorso delimitato da idonee barriere di sicurezza per consentire il transito di adulti e bambini in maniera sicura e senza tuttavia intralciare i lavori in corso.

Infine vi aggiorno anche sui lavoro della Villetta Bruno, che stanno proseguendo come da programma. E’ in fase di esecuzione la stesura del tappetino che ricoprirà il campo di basket ed è stata installata la grande giostra “combinata”. A breve installeremo anche gli attrezzi per l’area fitness all’aperto ed entro la fine di febbraio tutti gli interventi saranno completati, per poi riaprire al pubblico.

Miglioriamo costantemente la nostra città. Continuiamo a costruire. Insieme.