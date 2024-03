Sarà ufficializzata lunedì 25 marzo la nuova denominazione del Palaveliero, la struttura sportiva d’eccellenza di proprietà dell’Ente, gestita da Flat Sport. Si chiamerà “Palaveliero – Prof. Pasquale Campagna”, in ricordo dell’atleta, docente e maestro di sport, di scuola e di vita, morto il 14 ottobre 2022. L’intitolazione al Prof. Campagna è una scelta condivisa dall’amministrazione e dalla comunità. Il Sindaco Giorgio Zinno, ha ricevuto anche una raccolta firme da parte di uomini e donne impegnate nel campo dello sport della città e il sostegno del già Parlamentare amico e concittadino On. Bruno Cesario, in quanto è unanime il riconoscimento del Prof. Campagna non solo come insegnante per centinaia di ragazzi sangiorgesi, ma anche come atleta professionista, in particolar modo nel rugby. Campagna è stato un vero e proprio punto di riferimento anche per molte famiglie sangiorgesi, che trovavano in lui una guida complementare per la crescita dei loro ragazzi.

"Uomo generoso, svolgeva anche diverse attività benefiche, incarnando i valori dello sport e della solidarietà – spiega il Sindaco Zinno – insegnando il rispetto e il coraggio, la capacità di gioire per le vittorie ma anche di superare le sconfitte."







Il programma di lunedì prevede: alle ore 9.00 arrivo delle delegazioni di studenti delle scuole primarie della città. Alle 9.30 prenderanno il via dimostrazioni e minitornei di Dogebal; alle 10.00 dimostrazione di TAG Rugby con i tecnici della Federazione Rugby e dell’I.C. D’ASSISI DI Torre del Greco. Alle 10.40 dimostrazione di Pallacanestro 3X3 degli istituti secondari di II grado della città. Alle 11.00 infine, sarà scoperta la targa alla presenza tra gli altri dei figli del Prof. Campagna, della Dirigente Ufficio Scolastico, Ambito Territoriale Napoli Dott.sa Luisa Franzese; del Presidente del Coni Campania, Dott. Sergio Roncelli e del Presidente CF FIR Campania Giuseppe Calicchio.

Sarà presente anche l’ex pluripremiato campione olimpico di Scherma, Dino Meglio, amico Del Prof. Campagna e attuale commissario tecnico della Nazionale italiana paralimpico.

“Rendiamo omaggio ad un professionista che ha segnato la vita di tantissimi giovani con il suo impegno, amore e dedizione profusi proprio nella sana crescita di tante generazioni sangiorgesi”. conclude il Primo Cittadino.