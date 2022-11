Da oggi lunedì 7 novembre partiranno a San Giorgio a Cremano gli interventi di potatura degli alberi in alcune strade della città, nell’abito degli interventi di manutenzione ordinaria.

Per consentire tali attività sono stati disposti divieti di sosta secondo il seguente calendario:

– 7 novembre, dalle 7.00 alle 19.00 in via Gianturco (lato civici pari)

– 8 novembre, dalle 7.00 alle 19.00 in via Gianturco (lato civici dispari)

– 9 novembre, dalle 7.00 alle 19.00 in Piazza Carlo di Borbone

– 10 novembre, dalle 7.00 alle 19.00 in Piazza Cautela e Villa Falanga

– 11 novembre, dalle 7.00 alle 19.00 in via Margherita di Savoia (tratto adiacente il plesso Mazzini);

Corso Umberto I (tratto adiacente il lesso Gramsci); via Galante (dal civico 39 al 63);

– 14 novembre, dalle 7.00 alle 19.00 in via Manzoni (dal civico 118 alla stazione di rifornimento SP);

– VIA Salvator Rosa; incrocio via Carducci e via Ugo Foscolo).

– 15 novembre, dalle 7.00 alle 19.00 in via Guerra (tratto dal civico 3 all’incrocio con via Tamborrino); Via Cavalli di Bronzo (dall’incrocio con via Guerra e l’ingresso del Parco Susanna); via Bachelet (aiuola area parcheggio mercato).

– 16 novembre, dalle 7.00 alle 19.00 in via Marconi

– 17 novembre, dalle 7.00 alle 19.00 in via Marconi e via Recanati.

“Consapevoli – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – che questi divieti potrebbero causare qualche disagio ai residenti delle zone interessate, d’accordo con l’assessore Carlo Sarno e con il Dirigente Raffaele Peluso, abbiamo programmato tali attività cercando di ridurli al minimo. Tuttavia – conclude il primo cittadino – questi sono i primi interventi (ne seguiranno altri), prioritari per la sicurezza e per la manutenzione della nostra bella città”.