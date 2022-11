Torre del Greco – Ieri, domenica 6 novembre 2022, allo stadio Amerigo Liguori si è tenuta Turris–Latina, gara valida per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023.

A sfidarsi due squadre incostanti, i corallini ricercano risultati positivi delle prime giornate. Il Latina è quarto a soli 17 punti frutto di cinque vittorie, due pareggi e quattro ko mentre la Turris è al decimo posto a quota 14 con quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

A dirigere la gara sarà Mattia Caldera della sezione di Como coadiuvato dagli assistenti Rosario Antonio Grasso di Acireale e Simone Biffi di Treviglio.

Tabellino

TURRIS: Fasolino G., Boccia S., Di Nunzio F. (dal 20′ st Contessa S.), Ercolano E., Finardi S. (dal 33′ st Acquadro A.), Frascatore P., Gallo A. (dal 32′ st Ardizzone F.), Haoudi H. (dal 20′ st Santaniello E.), Leonetti V., Maniero R. (dal 39′ st Longo S.), Manzi C.. A disposizione: Antolini O., Donini F., Acquadro A., Aquino L., Ardizzone F., Contessa S., Invernizzi A., Longo S., Nocerino L., Primicile A., Santaniello E., Stampete S., Vitiello A.

LATINA: Cardinali M., Barberini C., Carletti C. (dal 38′ st Rossi A.), Celli A., De Santis E., Di Livio L. (dal 25′ st Riccardi A.), Esposito A., Fabrizi L., Giorgini A., Sannipoli D., Tessiore A.. A disposizione: Giannini F., Tonti A., Cortinovis F., Di Mino M., Nori T., Pellegrino A., Riccardi A., Rossi A.

Reti: al 33′ pt Maniero R. (Turris) , al 45’+8 st Leonetti V. (Turris) al 42′ pt Carletti C. (Latina) , al 19′ st Di Livio L. (Latina) .

Ammonizioni: al 35′ pt Gallo A. (Turris), al 45’+1 pt Finardi S. (Turris) al 21′ pt De Santis E. (Latina).