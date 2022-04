Sono stati sostituiti su tutto il territorio di San Giorgio a Cremano i cestini portarifiuti che erano stati danneggiati o rubati e, in alcuni punti, ne sono stati aggiunti degli altri implementando così il numero totale.

“D’accordo con l’assessore Carlo Sarno infatti e con l’ufficio Ambiente – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – è stata fatta una ricognizione sul territorio, a seguito della quale abbiamo dovuto constatare purtroppo, che alcuni contenitori sono stati distrutti, altri addirittura sono scomparsi, lasciando solo la struttura esterna che li contiene.

Naturalmente abbiamo provveduto alla sostituzione, ma resta l’amara considerazione che vi sono ancora persone che non hanno rispetto nè per la città che è patrimonio di tutti, nè per il prossimo.

Finché non ci impegneremo a diventare noi stessi sentinelle del territorio, la comunità tutta ne farà le spese, in termini di civiltà ed economicità.

Dobbiamo tutti impegnarci a preservare l’arredo urbano, così come a mettere in campo comportamenti civili e di buona educazione ambientale.

Se vogliamo mantenere pulita la nostra San Giorgio a Cremano – conclude il primo cittadino – dobbiamo fare tutti uno sforzo in più. Dobbiamo utilizzare i cestini, non sporcare le strade e naturalmente rispettare la raccolta differenziata”.