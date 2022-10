Lunedì 17 ottobre partirà il servizio di refezione scolastica per l’anno 2022/2023 a San Giorgio a Cremano.

Il 28 settembre si è riunita la commissione Mensa composta da genitori, docenti e amministrazione, alla presenza dell’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano ed è stato confermato il nuovo menù che già nel mese di maggio era stato elaborato d’accordo con la Asl Na 3 Sud.

Tra le novità di quest’anno vi sono: la pizza e gli hamburgers, al fine di rendere più vario e appetibile il menù settimanale, rispettando sempre le linee guida indette dalla Regione Campania, attraverso il Sian, (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) della ASL Na 3 Sud.

Saranno consegnati anche i kit di piatti e posate per i nuovi iscritti. E a breve anche le nuove borraccine a chi non le ha ancora ricevute. Tutto in chiave green, in quanto da anni abolita la plastica e i materiali monouso.

Per quanto riguarda l’iscrizione al servizio mensa e la domanda per l’esenzione dal ticket, è on line il bando, al link:

http://www.e-cremano.it/cda/section.jsp?sec=109936

C’è tempo entro il 12 ottobre 2022.

Per quanto riguarda l’esenzione, coloro che presentano domanda potranno non pagare fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva che avverrà sul sito istituzionale www.e-cremano.it.

E’ possibile regolarizzare i pagamenti arretrati entro e non oltre venerdì 30 Ottobre 2023, pena la sospensione del servizio.

Lo ha reso noto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.