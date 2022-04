“Iniziano oggi i corsi di formazione per 85 dei 350 percettori del reddito di cittadinanza assegnati all’Area Verde i quali, una volta a regime, contribuiranno a garantire la pulizia e il decoro delle aree verdi cittadine”.

Lo ha annunciato l’assessore al Verde Vincenzo Santagada nel corso della Commissione Salute presieduta da Fiorella Saggese.

“Rispondendo alle domande dei consiglieri Pasquale Esposito (PD), Iris Savastano (FI) e Sergio Colella (Manfredi Sindaco), l’assessore ha anche parlato dello stato delle potature degli alberi ad alto fusto.

A causa delle condizioni climatiche, si è deciso di prorogare il termine per le potature, fissato inizialmente per il 31 marzo, di ulteriori 10 giorni. Per l’anno prossimo bisognerà aumentare il budget e prevedere nel contratto l’eliminazione immediata degli sfalci la cui rimozione ha subito quest’anno dei ritardi.

Infine – ha concluso l’assessore – sarà opportuno far conoscere alla cittadinanza il cronoprogramma delle potature per causare il minor disagio possibile”.