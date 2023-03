La cittadina partenopea di Bacoli continua a registrare ottimi risultati ed far parlare in bene tutta l’Italia.

Questa volta, alla città guidata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione (nella foto in basso) andrà un grande riconoscimento per aver registrato un ottimo risultato in tema raccolta differenziata e sarà premiata nello splendido capoluogo dell’Emilia Romagna.

“Bacoli sarà premiata a Bologna, in Piazza Maggiore – dice il primo cittadino -. È un orgoglio enorme.







Noi bacolesi siamo tra i popoli più ricicloni d’Italia.

Superiamo – spiega – il 90% di raccolta differenziata. E la nostra città è tra i comuni in Italia con il maggior numero di iniziative a favore della difesa della natura, delle spiagge, dell’ambiente.

Bacoli sarà premiata come Comune Plastic Free. Un premio che ha un’importanza enorme. Perché ha il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento Europeo. Perché lo abbiamo già vinto lo scorso anno. E ripetersi è sempre difficile. Ci siamo riusciti.

Ringrazio gli assessori Mariano Scotto di Vetta e Rosaria Di Meo, per aver lavorato insieme alla comunità per far splendere la nostra città. Ringrazio la Flegrea Lavoro, ed il presidente Valentina Sanfelice di Bagnoli, che lavora sodo ogni giorno per curare il territorio. Ringrazio le associazioni, i volontari.

Ringrazio tutti i cittadini. Siamo un popolo straordinario. Essere premiati in una delle piazze più belle d’Italia, è fantastico. Insieme – conclude il primo cittadino bacolese -, diventiamo meravigliosi. Un passo alla volta”.