Una pattuglia di Polizia Locale dell’Unità Operativa Scampia è intervenuta d’urgenza ieri all’intersezione tra via Miano e via Janfolla a causa del blocco alla circolazione dei mezzi pubblici provocato da un’auto in sosta irregolare, la cui posizione impediva agli autobus la manovra di accesso alla rotatoria.

A causa dell’interruzione, che si protraeva da più di un’ora, diversi veicoli di linea coinvolti sono stati costretti a far scendere i passeggeri che si trovavano a bordo. Gli agenti della Municipale, dopo aver richiesto alla Centrale operativa l’intervento di un carro attrezzi per la rimozione della vettura, si sono attivati creando di un dispositivo temporaneo di circolazione in doppio senso, per favorire il deflusso del traffico. Solo molto tempo dopo che l’auto era stata rimossa, una donna si è presentata presso gli uffici della Polizia Locale di Scampia, mostrandosi sorpresa per la confusione generata dal parcheggio improprio e dall’avvenuto prelievo del suo veicolo.

Al momento della contestazione dell’infrazione la donna sosteneva di aver sostato lì per il tempo necessario a fare la spesa nei vicini negozi. In aggiunta alla sanzione amministrativa per l’infrazione accertata, la donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per l’interruzione del servizio pubblico.