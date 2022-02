Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, ha fatto sapere che si è tenuto un incontro sulla problematica di Cupa Patacca con la Regione Campania, rappresentata dal vicepresidente Fulvio Bonavitacola, alla presenza del Consigliere Regionale Luigi Cirillo, del Presidente del Consiglio Comunale, Michele Carbone, dell’Assessora ai lavori pubblici Eva Lambiase, della Gori e degli altri colleghi sindaci di San Sebastiano al Vesuvio e Ercolano.

“Un incontro molto produttivo – dice Zinno – da quale è emersa la volontà di intervenire per risolvere definitivamente le criticità in quest’area che interessa tre comuni: San Giorgio a Cremano, Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio.

Gli interventi si divideranno in due fasi:

– nella prima, saranno realizzati a breve sistemi di raccolta delle acque di dilavamento finalizzati alla messa in sicurezza di Piazza Pittore e alla mitigazione del fenomeno degli allagamenti di Via Alveo Patacca; quindi lavori che interesseranno i tre comuni.

– Nella seconda fase invece si provvederà con Interventi strutturali, finalizzati alla separazione delle attuali reti fognarie miste, attraverso la realizzazione di un collettore fognario bianco per consentire a sua volta il collettamento delle acque di dilavamento nell’attiguo Alveo Monaco Aiello che incidono complessivamente su Via Alveo Patacca.

Gli interventi sono pari a circa 2 milioni di euro. La Regione Campania, che ringrazio per la disponibilità e la sinergia mostrate, si accollerà – precisa – l’onere di coprire per intero le spese di tali lavori. Difatti il Presidente Fulvio Bonavitacola che anche questa volta ha seguito e diretto tutto l’incontro, ha dato ampia disponibilità a seguire passo dopo passo tale procedura garantendone la finanziabilita in tempi brevi.

Le competenze tecniche e i tempi di intervento saranno oggetto di un prossimo incontro che – conclude – si svolgerà mercoledì prossimo e di cui vi informerò”.