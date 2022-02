San Giorgio a Cremano – Si svolgerà lunedì 14 febbraio, il primo “Open Day Vaccinale Pediatrico”, presso il plesso Rodari (I.C. Massimo Troisi), in via Pini di Solimene, 31. L’iniziativa, che si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 19.00, è realizzata grazie alla rete di coordinamento tra Amministrazione, Asl Na 3 Sud, in particolare l’UOC Sian (Coord. Attività scolastiche/covid) e Servizio unità mobili vaccinali e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Troisi, Antonietta Maiello. Al primo open day vaccinale rivolto ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni, saranno presenti oltre al Sindaco Giorgio Zinno, l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini e il Dott. Antonio Coppola, coordinatore delle Unità mobili vaccinali dell’azienda sanitaria locale.

E’ un’ opportunità in più nell’ambito della più ampia campagna vaccinale pediatrica del Distretto 54 che vede impegnati i pediatri di San Giorgio a Cremano ogni mercoledì pomeriggio e sabato mattina presso l’hub di via Mazzini e che fa registrare circa 115 somministrazioni per ogni turno.

L’Open Day è rivolto ai bambini residenti nel Distretto 54, ovvero San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio e la scelta del plesso Rodari nasce dal fatto che esso è situato nella parte alta del territorio, mentre il centro vaccinale si trova a sud della città. Pertanto tutte quelle famiglie che non riescono a raggiungere facilmente l’hub in via Mazzini, avranno la possibilità, straordinariamente per questa giornata, di usufruire della sede scolastica, dotata tra l’altro anche di ampio parcheggio. I numeri delle vaccinazioni pediatriche raccontano come tante famiglie sangiorgesi abbiano compreso che la strada del vaccino è l’unica percorribile per uscire dall’emergenza pandemica e tornare definitivamente alla normalità. I bambini, da parte loro, stanno dimostrando di avere grande coraggio ed è per questo che anche questa volta, saranno consegnati loro attestati di coraggio e gadgets.

“Ringrazio il Dott. Luigi Pecoraro e il Dott. Coppola per l’organizzazione dell’iniziativa nella nostra città – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno. La scuola rappresenta per tutti i bambini un ambiente familiare ed è per questo che anche la dose di richiamo, per tutti coloro che riceveranno il vaccino durante l’open day, sarà nuovamente effettuata presso la scuola Rodari, il prossimo 7 marzo 2022, ovvero dopo 21 giorni dalla prima vaccinazione e sarà comunque indicata sul documento consegnato ai genitori.”