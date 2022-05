“Oggi abbiamo celebrato il “Primo maggio” con un evento che ha attraversato le strade della città, per manifestare i diritti di tutti i lavoratori.

Una bella mattinata di sport e aggregazione che ha visto protagonisti atleti under 13 e over 14 che si sono sfidati “In corsa per il lavoro”, attraverso due maratone, e cittadini che si sono uniti in corteo in una marcia vivace per la pace e i diritti, partita da Piazza Troisi.

Alla presenza del vicesindaco Pietro De Martino, al presidente del Consiglio Michele Carbone, al termine delle gare la comunità ha voluto ricordare l’eccidio di Pietrarsa in cui morirono alcuni operai per difendere il proprio posto di lavoro.

Successivamente, con alcuni operai della Whirpool e dell’azienda Montefibre, sono stati deposti fiori davanti al monumento dedicato proprio ai Martiri di Pietrarsa.

Sempre questa mattina poi, a Città della Scienza ho avuto il piacere di consegnare le “Stelle al merito del Lavoro” Conferite dal Presidente della Repubblica, a tre lavoratori sangiorgesi che si sono distinti per meriti professionali, morali e culturali.

Si tratta di Ciro Di Fiore, impiegato in Leonardo S.p.A., Antonio Martinelli, impiegato TIM S.p.A. e Salvatore Micera, impiegato Poste Italiane S.p.A.

Complimenti a questi nostri concittadini che rappresentano un esempio di come è possibile coniugare, nell’esclusivo interesse della propria comunità, le relazioni umane e produttive.

A tutta la nostra comunità invece un ringraziamento per la partecipazione ad eventi che hanno come obiettivo quello di tenere sempre alta l’attenzione su temi importanti come il lavoro.

Un paese moderno deve progettare il futuro mettendo al centro occupazione e relazioni sociali, al fine di generare valori etici e morali e trovare una corrispondenza tra le tutele dei diritti dei lavoratori, e le concrete opportunità per i nostri giovani di trovare occupazione nei territori dove sono nati.

Il tutto senza mai dimenticare la necessità di rendere sempre più inclusivi e sicuri i luoghi di lavoro e la tutela di ogni lavoratore”.

Lo ha dichiarato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.