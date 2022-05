“Siamo al secondo Dog PARK aperto nella Città di Portici che dedichiamo a tutti quei cani che ancora non hanno trovato una casa e delle persone che li accolgono a cui potranno donare amore..

Dopo l’apertura del Dog PARK di Piazzale De Lauzieres ieri abbiamo inaugurato ed aperto una Dog Area all’interno del grande Parco di Villa Mascolo.

Ringrazio le tante persone che si sono adoperate per garantire l’apertura di questo spazio giochi ai nostri Cani, la Consigliera Comunale Florinda Verde, delegata alle politiche veterinarie, l’Assessore Maurizio Minichino è tutto il settore Ambiente, l’Arch. Penna ed il dr. Auricchio con il Geom. Alfonso Esposito e la Funzionaria di Zona della Soprintendenza Arch. Serena Borea.

Anche questa volta siamo stati più forti e tenaci delle schifezze di due Consiglieri Comunali di Opposizione, uno gia’ ex perché’ non ha avuto neanche il coraggio e la forza di candidarsi, che per impedire la realizzazione di questo Parco per i Cani hanno mandato esposti alla Soprintendenza per bloccarne l’apertura.

Peccato per loro che tutto era in regola e menomale per i nostri Cani che questi cialtroni non governano la Città.

La gestione della Dog Area è stata affidata alla Associazione Cinofila ABETA ONLUS ed i cani potranno accedere sulla base di un regolamento che è pubblicato tra i commenti”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.