Al via i lavori di riqualificazione del Viale Leone a Portici.

“Saranno rifatti i marciapiedi – dice il sindaco Enzo Cuomo -, quello sul lato sinistro sarà adeguato abbattendo le barriere architettoniche con piccole isole in prossimità dei pali della pubblica illuminazione, sarà ripavimentata integralmente la carreggiata stradale.

La soluzione tecnica individuata per l’adeguamento dei marciapiedi consentirà il passaggio di carrozzelle e carrozzini eliminando pochissimi posti auto, quelli in prossimità dei passi carrabili.

Poi – prosegue Cuomo – faremo la riqualificazione , marciapiedi e carreggiata stradale alla Via Amendola e successivamente toccherà a Via C. Colombo. Sono state individuate le ditte che eseguiranno i lavori concludendo le procedure di appalto.

Poi toccherà alla integrale riqualificazione dell’asse mercatale, Via Marconi, Via Arlotta,

Via Bellucci Sessa sarà interamente rimossa la pavimentazione stradale in basalto, saranno risagomati i lastroni in basalto, saranno eliminati i marciapiedi nelle parti di strada più stretta, e – conclude il primo cittadino – sarà istituita una ZTL con un sistema di videosorveglianza che è stato installato e regolerà gli accessi nelle ore mattutine”.