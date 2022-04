Napoli – Da oggi piazza Municipio riapre completamente, i napoletani potranno passeggiare sul piazzale liberato dopo 20 anni al cantiere per la realizzazione della metropolitana, Metro Linea 1.

I cittadini così come i turisti possono percorrere a piedi il centro della piazza caratterizzata da una lunga ‘asola’ bianca, una fenditura ricavata nel piano di calpestio, che costituirà una sorta di suggestivo ‘cannocchiale’ rivolto dal porto verso la collina del Vomero e Castel Sant’Elmo e allo stesso tempo porterà la luce solare negli ambienti sottostanti.

E’ stato proprio l’assessore Cosenza a postare sui social uno scatto della piazza annunciando: “Ultimissime lavorazioni. Da oggi pomeriggio la piazza sarà completamente aperta ai cittadini, da Palazzo San Giacomo a via Acton. Dopo oltre 20 anni”.

Sarà, dunque, possibile dire definitivamente addio al cantiere della metropolitana che continua ad oscurare la bellezza del luogo, avviandosi verso nuovi interventi di riqualificazione. Come dichiarato dallo stesso Cosenza, infatti, entro fine anno la viabilità cambierà radicalmente: dalla stazione della Metro, e dunque sotto la piazza, si arriverà direttamente al porto attraversando un tunnel ricco di reperti archeologici mentre le auto transiteranno in superficie da via Marina.

Si tratta di un progetto realizzato da Alvaro Siza reso noto dall’assessore: “La parte davvero complessa è sotto la piazza. C’è di tutto, con l’ingresso della stazione profonda della Linea 1 con varie uscite e soprattutto la stazione della Linea 6 con lo spazio ricovero treni”.

“C’è una grande uscita pedonale nell’area portuale che serve agli utenti delle metro ma anche ai cittadini. Il tutto in un complesso cammino archeologico che, alla fine, sarà bellissimo. Mai giudicare dalle apparenze, non è mica una semplice sistemazione di una piazza” – ha concluso.