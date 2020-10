Torre del Greco – In riferimento all’inizio del Campionato Nazionale Lega Pro 2020/2021, domenica 04 ottobre p.v. – nonché – in considerazione della nota del Commissariato di P.S., considerata, l’esigenza di ordine e sicurezza pubblica, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Comandante Salvatore Visone, ha predisposto – con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3362 del 01 ottobre 2020 – un temporaneo dispositivo di viabilità e traffico che sarà, puntualmente, replicato in occasione degli incontri di calcio che si terranno presso lo Stadio “A. Liguori”, secondo le date e gli orari del calendario ufficiale.

Nello specifico, il dispositivo prevede:

• VIA DELLA REPUBBLICA:

divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta (da quattro ore prima a quattro ore dopo l’inizio della partita);

• PIAZZALE DELLA REPUBBLICA: divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta (da quattro ore prima a quattro ore dopo l’inizio della partita); divieto della circolazione veicolare (da tre ore prima a tre ore dopo l’inizio della partita);

• VIA MARESCA – da intersezione via A. Moro a V.le Ungheria: divieto di circolazione veicolare, eccetto i residenti (da tre ore prima a tre ore dopo l’inizio della partita);

• VIA IGNAZIO SORRENTINO: divieto di circolazione veicolare, eccetto i residenti che potranno percorrere via dell’Atletica (da tre ore prima a tre ore dopo la partita);

• VIALE UNGHERIA: divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta (da quattro ore prima a quattro ore dopo l’inizio della partita); divieto di circolazione veicolare (da tre ore prima a tre ore dopo l’inizio della partita);

• VIA CIMAGLIA – tratto V.le Ungheria/C.so Vittorio Emanuele: divieto di circolazione veicolare, eccetto i residenti, con entrata ed uscita da C.so Vittorio Emanuele (da tre ore prima a tre ore dopo l’inizio della partita);

• VIALE DELLO SPORT: divieto di sosta con rimozione coatta – piazzale antistante l’uscita di emergenza (da quattro ore prima a quattro ore dopo l’inizio della partita).