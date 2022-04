“Al fine di migliorare ulteriormente le attrezzature nel Parco Susanna, da poco inaugurato e frequentato da tantissimi bambini, ragazzi e famiglie, d’accordo con l’assessore Eva Lambiase abbiamo previsto l’installazione di un’altra altalena all’interno della villetta.

In occasione di questo intervento, sarà installato anche il tappetino antitrauma al di sotto della grande giostra centrale, in modo da rendere più sicura la fruizione del combinato.

Per consentire questo ultimo intervento, da lunedì 11 aprile e per circa 10 giorni, sarà inibito l’utilizzo della giostra centrale.

La villetta resterà comunque accessibile e il resto delle attrezzature, sia quelle per lo sport che le altre giostre, saranno fruibili secondo gli orari e le modalità previste.

Naturalmente i componenti dell’associazione che ha in gestione il Parco Susanna provvederanno, insieme a coloro che faranno gli interventi, a sorvegliare il luogo dove si svolgeranno gli interventi.

lmmagino che a molti bambini potrebbe dispiacere non poter utilizzare la giostra centrale per qualche giorno, ma subito dopo avremo un luogo ancora più sicuro e adatto per i nostri bambini e le famiglie”.

Lo dichiara il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.