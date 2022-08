Sono iniziati i lavori del Parco Paradiso, in viale Formisano a San Giorgio a Cremano.

Una riqualificazione totale che prevede, tra gli interventi, anche la realizzazione della prima area di sgambamento in città e un’ altra area fitness all’aperto dopo quella del parco Susanna.

I lavori, concordati con l’assessore ai lavori pubblici Eva Lambiase, prevedono lavori di manutenzione straordinaria consistenti in:

– rifacimento di tutta parte in muratura con intonaci e muretti laterali;

– ripristino dell’impianto di illuminazione del parco con luci al led, più luminose e a risparmio energetico;

– tinteggiatura della recinzione della pista di pattinaggio e del cancello di ingresso al parco;

– sostituzione di tutte le panchine;

– installazione del pavimento antitrauma;

– sostituzione delle giostrine danneggiate e ripristino di quelle esistenti;

– pulizia e riqualificazione delle aree verdi.

Per quanto riguarda invece l’area di sgambamento, verrà realizzata al posto del campo di bocce. Sarà di 250 mq, avrà sedute per gli accompagnatori dei cani, fontane e cestini per le deiezioni. Mentre l’area fitness sarà realizzata dalla parte opposta, ovvero entrando a destra e prevede attrezzature per gli allenamenti all’aperto offrendo così anche ai residenti dell’area nord della città di avere un’area sport gratuita.

Per consentire tutti questi interventi, fino al 7 ottobre 2022 il Parco sarà chiuso al pubblico.

Ma non è tutto. A breve inizierà anche la riqualificazione dei parchi: “Frammenti di Delizie” in via Galante, “Parco Antonia Custra” in via Brodolini, “Parco Liguori” in via Aldo Moro, l’area attrezzata in Largo Arso e l’area ex Insud Case.

Lo comunica il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.