San Giorgio a Cremano – Screening gratuiti, come possibilità di controllo sul proprio stato di salute, aperta a tutti.

La Clinica Grimaldi, in via Marconi, ha organizzato a questo scopo, 2 open day dedicati alle malattie del fegato, delle vie biliari e del pancreas.

Mercoledì 17 e 24 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, sarà possibile sottoporsi ad una visita specialistica gratuita con un epatologo ed effettuare, sempre gratuitamente, l’ ecografia dell’addome.

Per usufruire di questa possibilità è necessario prenotarsi, anche da oggi, presso il Call Center della Clinica, allo 081 02 07 111.

La Clinica Grimaldi, presente ormai da quasi 100 anni nella nostra città, ha attivato infatti da poco, un polo nuovo specialistico dedicato alle malattie del fegato, coordinato dal professor Salvatore D’Angelo, Direttore dell’U.O.C. di Medicina Interna che garantisce un approccio multidisciplinare a queste patologie, al fine di offrire ad ogni singolo paziente una valutazione completa, tempestiva ed efficace sulle proprie condizioni.