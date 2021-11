Torre del Greco – A causa delle avverse condizioni metereologiche previste per domani 9 Novembre, la raccolta libri organizzata per celebrare la “Giornata della Gentilezza” avrà luogo nella sede del Forum dei Giovani, presso Palazzo Baronale (Piazza del Plebiscito) e NON più in Piazza S. Croce.

Sarà possibile donare i propri libri dalle

Ore 10:30 alle ore 13:30.

Sarà, inoltre, possibile donare i libri fino a sabato 13 novembre! Tutte le donazioni saranno destinate alle attività di promozione culturale e letteraria organizzate dal Forum dei Giovani.

Per info e prenotazioni per la consegna dei libri è possibile contattare i componenti del Forum sulle pagine Instagram e Facebook.