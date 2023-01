Sono in corso gli interventi di fresatura e rifacimento dell’asfalto in via San Giorgio Vecchio a San Giorgio a Cremano, nel tratto da via Gianturco fino all’incrocio con via Aldo Moro, in continuità con i lavori iniziati pochi mesi fa che hanno riguardato l’adeguamento e il rifacimento dei marciapiedi.

Domani 13 e sabato 14 gennaio si provvederà anche all’ installazione dei pali di pubblica illuminazione.

Per consentire tali lavori, è stato istituito il divieto di circolazione e divieto di sosta per tutto il tratto interessato fino alle 18 di oggi, nonché dalle 7 del 13 gennaio alle 5 del 14 e ancora dalle 21 del 14 gennaio alle 5 del 15 gennaio.

“E’ possibile – dichiara il sindaco sangiorgese Giorgio Zinno – che questi provvedimenti genereranno qualche disagio alla circolazione, ma come comprenderete sono necessari per il completamento di questa strada importante di collegamento.

Tra qualche giorno – prosegue il primo cittadino – via San Giorgio Vecchio avrà dunque anche un nuovo asfalto e un’ illuminazione più efficiente grazie all’ adeguamento normativo degli impianti, con la posa in opera di 27 pali ed altrettanti nuovi corpi illuminanti, rigorosamente con tecnologia al led, a risparmio energetico.

Questa tranche di lavori – conclude Zinno – rientra in un progetto più radicale elaborato d’accordo con l’assessore ai Lavori Pubblici Eva Lambiase e con l’ufficio tecnico che renderà quindi definitivamente la strada più sicura e meglio percorribile da veicoli e pedoni”.