Se in molte stazioni metro di Europa è già presente un servizio gratuito di wifi, a Napoli la connessione internet è ancora assente: a porre l’accento sulla problematica da risolvere è stata Flavia Sorrentino, Vicepresidente del Consiglio comunale partenopeo.

“Nelle metropolitane delle principali città europee è possibile accedere alla rete wifi gratuita, un servizio importante per cittadini e turisti che dobbiamo fornire anche a Napoli – ha dichiarato Sorrentino -.

“Ho presentato, per questo, un ordine del giorno che impegna l’Amministrazione a garantire la copertura di rete gratuita in tutte stazioni e lungo le linee metropolitane, già in servizio ed in corso di realizzazione.







I passeggeri che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico sotterraneo devono poter restare connessi con il mondo esterno durante i tempi di attesa dei treni: una necessità per chi viaggia che incoraggia il processo di trasformazione intelligente della nostra città” conclude Sorrentino.