Si sono svolti oggi i funerali di Chiara Jaconis, la turista padovana morta a Napoli la scorsa settimana dopo esser stata colpita da un pesante oggetto caduto dall’alto mentre passeggiava in compagnia del suo fidanzato.

Il Gonfalone della Città di Napoli listato a lutto e una corona di fiori – per volontà del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – sono stati presenti in chiesa, a Padova, ai funerali per esprimere il cordoglio del Comune di Napoli.

Circa 2 mila persone hanno affollato la basilica di Santa Giustina a Padova per l’ultimo saluto alla giovane trentenne.







Grande dolore sui volti del papà di Chiara, Gianfranco, della mamma Cristina, della sorella e del fidanzato Livio, che si trovava con a lei a Napoli.