Conto alla rovescia per la decima edizione della Napoli City Half Marathon in programma domenica 26 febbraio 2023 con partenza e arrivo alla mostra d’Oltremare (ore 9, Viale J. F. Kennedy).

Mezza maratona che quest’anno punta a rinnovare l’adrenalina dell’ultima edizione, quando Yeman Crippa (Polizia) vinse la gara sgretolando il precedente primato italiano maschile sui 21,097km. Prevista inolltre una staffetta, non competitiva, per due corridori che percorreranno rispettivamente una frazione di 10 Km ed una di 11, 0975 Km. Festa anche per le famiglie, i bambini, le nonne, i cani e i passeggini grazie alla “Family Run & Friends” di circa 2 km, senza classifica e aperta a tutti prenderà il via alle 11:00 di sabato 25 febbraio.

Quello della Napoli City Half Marathon 2023, manifestazioni insignita del prestigioso riconoscimento Label della World Athletics e dalla 5 stelle Quality Award della European Athletics, è un percorso rapidissimo. Primi nove chilometri pressoché uguali all’edizione 2022. Dopo il giro di boa tra il nono ed il decimo km (altezza via ponte della Maddalena, Ispettorato del Lavoro), il percorso prosegue fino al dodicesimo km, vira verso via marchese Campodisola, piazza Bovio e Corso Umberto I, procede in direzione piazza Garibaldi e ritorno (giro di boa via San Giovanni in Corte, 100 metri prima di piazza Nicola Amore). In piazza Bovio deviazione verso via Depretis, in piazza Municipio si vira a sinistra verso via Acton e lunga cavalcata fino a piazzale Tecchio e Mostra d’Oltremare. In totale mancano quasi venti curve, tre salite ed una discesa dalla pavimentazione irregolare il che significa tanti secondi in meno sia per i più veloci che per chi ha ritmi più lenti e sicuramente tanti personal best.