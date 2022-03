Partecipiamo anche quest’anno all’iniziativa nazionale M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005 per sensibilizzare l’attenzione pubblica al tema ambientale, proclamata per il prossimo 11 marzo.

Oltre all’adozione di processi interni volti alla gestione responsabile dell’energia e delle risorse naturali, siamo impegnati da tempo a diminuire il nostro impatto ambientale adottando comportamenti virtuosi e sensibilizzando anche i nostri dipendenti su un’ottimizzazione delle risorse disponibili.

Nella Giornata del risparmio energetico, spegneremo le luci delle Sedi di Direzione Generale e diffonderemo 10 semplici regole da adottare per aiutare l’ambiente con uno stile di vita ecosostenibile.

Per l’edizione di quest’anno, il cui slogan è Pedalare, rinverdire, migliorare, continuando con l’azione di rimboschimento di quelle aree del Parco Nazionale del Vesuvio andate distrutte con gli incendi devastanti del 2017, avviata con Arca Fondi Sgr nello scorso dicembre con la piantumazione di 1.000 nuovi alberi, saranno i figli dei nostri dipendenti a seminare nuove piante il prossimo 20 marzo in un’area particolarmente colpita dagli eventi per favorire il restauro della vegetazione perduta e rendere rigoglioso un territorio ricco di splendidi sentieri.

L’iniziativa sarà realizzata con la collaborazione dell’Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio, che si occupa della difesa, valorizzazione e fruizione sostenibile del patrimonio boschivo del Vesuvio.

“Questa iniziativa – commenta il Presidente Mauro Ascione – rientra nelle attività di Responsabilità Sociale che la BCP porta avanti per favorire la crescita di una cittadinanza attiva e responsabile e dare il proprio contributo per lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni”

10 semplici regole per tutelare il pianeta

Comunicato stampa Banca di Credito Popolare