Si è tenuta a Torre del Greco la prima giornata dedita alla raccolta fondi, destinata alla fondazione Telethon, per aiutare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

“Voglio ringraziare – dichiara Maria Orlando sui social network – tutti i miei concittadini che hanno contribuito all’iniziativa, un grazie particolare al nostro sindaco dott. Giovanni Palomba – aggiunge – che in queste occasioni solidali non fa mai mancare la sua presenza e partecipazione, alla stregua dell’assessore Giuseppe Detto Peppe Speranza anch’egli sempre pronto ad intervenire in favore dei più deboli.

Un grazie – prosegue ancora Orlando – va al parroco della Basilica di Santa Croce, don Giosuè, che alla fine degli impegni ecclesiastici domenicali è venuto a sostenerci per l’impegno profuso.

Voglio ricordare – conclude – che l’iniziativa prosegue anche nel prossimo week end, nelle giornate del 17 e 18 dicembre”.