Dal 14 settembre 2022 anche la Città di Napoli potrà avvalersi del servizio ACI “Luceverde”.

Si tratta di un progetto che vede la sinergia fra l’ACI, l’Automobile Club di Napoli ed il Comune di Napoli, pensato per i cittadini ma utile anche alla gestione della mobilità da parte degli enti locali. Grazie al lavoro dalla Polizia Municipale, che avrà il compito di inserire i dati nel sistema ACI, le informazioni verranno elaborate dal personale specializzato di ACI Infomobility e andranno ad alimentare tutti i media ed i canali verso i cittadini, a partire da una mappa della Città disponibile sia sul sito del Comune che del servizio Luceverde.

Si tratta di un sistema di facile fruizione che garantisce un’informazione utile ed innovativa su lavori in corso, situazione del trasporto pubblico locale e dei parcheggi, chiusure delle strade, ecc., tutte inserite in notiziari che poi vengono diffusi alle emittenti locali che le trasmettono, tramite radio e web, e tramite il sito di Luceverde, già linkato sulla pagina del Servizio Mobilità del Comune.

E’ inoltre disponibile l’APP (Luceverde) per smartphone e tablet ed il numero Verde 800.18.34.34, per dare a tutti la possibilità di usufruire delle informazioni ancora più agevolmente ed in maniera inclusiva, anche senza utilizzare uno smartphone. Così sarà possibile conoscere la presenza di cantieri, eventi e incidenti sulla propria strada, attraverso notizie affidabili e certe. L’infomobilità è un sistema rivolto a chiunque si muova sul territorio che offre informazioni preziose per programmare gli spostamenti

Sindaco Gaetano Manfredi ha così commentato la novella: “È un’occasione importante perché il Comune ha aderito a questo servizio dell’ACI di infomobilità e questo sicuramente garantirà dei servizi di informazione per tutti i cittadini utenti. Questo lavoro sarà fatto insieme alla Polizia Municipale per cominciare a costruire una città più intelligente che sia in grado, tramite proprio le informazioni, di garantire una migliore qualità della vita. Avrà particolare valenza nell’immediato poiché prevediamo che ci siano più lavori, anche di rifacimento delle strade, nei prossimi mesi, e questo servizio informativo potrà aiutare i cittadini a regolarsi meglio nelle loro scelte”.