Napoli – In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) sta effettuando dallo scorso 25 maggio una serie di sorvoli, toccando tutti i capoluoghi di regione e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unitĂ , solidarietĂ e di ripresa.

Il “giro d’Italia” delle Frecce Tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.

Nel capoluogo campano, i sorvoli saranno effettuati nel pomeriggio di giovedì 28 maggio e ad una quota di volo tale da poter essere osservati da tutti i punti del territorio cittadino.

Per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica in atto, il Prefetto di Napoli invita la cittadinanza al pieno rispetto delle prescrizioni emergenziali e del distanziamento sociale, evitando qualsiasi forma di assembramento.

Le frecce tricolore fotografate da © Alessandro Proietti FB Aeronautica Militare