La Regione Campania si dice pronta a reclutare circa 10mila persone, per lavoro con contratto a tempo indeterminato. L’inizio delle procedure è stato già fissato e sarà a breve, in particolare a partire dal prossimo gennaio 2023.

A rendere noto l’ultima ‘idea’ della Regione Campania al fine di scongiurare il continuo esodo dei giovani dal sud verso il nord o verso l’estero è il presidente della prima commissione permanente del Consiglio regionale della Campania, Giuseppe Sommese.

“Questo grande concorso – spuega Sommese – ha molteplici ricadute positive sui nostri territori: quella di ovviare, in via definitiva, alle carenze di organico strutturali presenti nei Comuni e negli altri enti locali; quella di svecchiare profondamente la pubblica amministrazione, dotandola di nuove competenze e rendendola più efficiente e vicina ai cittadini; quella di offrire una vera opportunità di lavoro e stabilità a tantissimi giovani campani qualificati”.

Secondo voci di corridoio, la selezione del personale ricercato consterà in una prova scritta, in un periodo di formazione di circa tre mesi e in una prova orale finale.

“Quanto prima – conclude Sommese – cominceremo a raccogliere le esigenze dei Comuni in base alle vacanze presenti negli attuali organici. Sosterremo questa iniziativa straordinaria con grande convinzione”.