Lavori non autorizzati in via Virgilio: intervento immediato di Ufficio Tecnico e polizia municipale del Comune di Castellammare di Stabia.

“Il completo ripristino del manto stradale, che avverrà già oggi, sarà – fa sapere il sindaco Gaetano Cimmino – a carico della ditta responsabile, che verrà anche sanzionata.

L’intervento contro i lavori non autorizzati per somma urgenza – precisa Cimmino – è stato possibile grazie al nuovo regolamento fortemente voluto da questa amministrazione. Anche così -conclude il primo cittadino – si raggiunge una città più bella, vivibile ed attenta alla quotidianità”.