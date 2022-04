Approvata in sede di Giunta comunale presieduta dal sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, la delibera n.121, a firma dell’assessore ai Lavori Pubblici, Felice Gaglione, con la quale è stato accolto dall’organo esecutivo cittadino il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione e la valorizzazione in centro polivalente, dell’ex Pretura sita in via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa,.

Nello specifico, secondo la volontà dell’Ente amministrativo – su proposta dell’Assessorato alla Cultura ed Eventi, guidato dall’Assessore Enrico Pensati – l’immobile di proprietà comunale, risulta particolarmente idoneo ad ospitare un Centro per le attività di interesse sociale e formativo, oltre ad offrire spazi laboratoriali e di aggregazione per attività artistiche e teatrali, a favore dei giovani della città.

Un’idea particolarmente sostenuta dalla squadra di governo cittadino, anche a seguito della rimodulazione degli spazi del Centro polifunzionale “Prof. Mario Lambiase” – ex Palestra G.I.L..

“Siamo particolarmente soddisfatti – le parole del sindaco Palomba – del lavoro svolto dai nostri tecnici comunali grazie al cui impegno riusciremo, di già a breve, a ridonare all’intera comunità cittadina la fruizione piena ed efficiente di uno spazio che contribuirà, non di poco, alla riqualificazione del tessuto urbano e sociale di Torre del Greco.

E’ stato prioritario sin da subito nelle nostre linee strategiche di intervento, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in particolare dei nostri giovani ai quali offriremo una struttura moderna, efficiente e funzionale per lo svolgimento di attività ludiche, sociali e culturali”.

Secondo le stime tecniche, infatti, già nei prossimi mesi – prima dell’estate – dovrebbe approdare in Giunta il progetto definitivo che darà il via alle procedure d’appalto per i lavori.