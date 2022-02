“Abbiamo fatto benissimo ad avere il Green pass rafforzato. I cittadini devono essere responsabili della vita propria, ma anche della vita degli altri”: lo dichiara il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Contribuire a diffondere il contagio – prosegue – vuol dire provocare un danno immenso alla collettività. I due anni alle nostre spalle hanno prodotto danni alla salute non solo a chi ha avuto il covid, ma anche ai malati oncologici, ai malati di cuore, ai malati di diabete, a tutti quelli che hanno dovuto aspettare per curarsi da patologie gravi perché avevamo gli ospedali pieni di malati covid.

Bisogna fare le persone serie e – continua il presidente della Regione – smetterla con la irresponsabilità. Quindi, ripeto, benissimo il green pass rafforzato: per andare a lavorare si va tutelati. Qualche anno fa nessuno si scandalizzava quando si prendeva servizio in un ufficio pubblico e bisognava presentare il certificato sanitario. In un paese civile funziona così.

Allora – conclude De Luca- andiamo avanti e non perdiamo tempo con polemiche inutili”.