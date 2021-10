Torre del Greco – GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:

Via Agostino Brancaccio,

Via Madreperle,

Viale Libia,

Via Beneduce,

Via Curtoli,

Via Delle Conchiglie,

Viale Madonna,

Via Circumvallazione,

Via Cappuccini,

Via De Bottis,

Via XX Settembre,

Via Primo Maggio,

Via Baia,

Via Cavallerizzi,

Via Cavallo,

Via Cefalonia,

Via Gramsci,

Vico Lungo Giardino Del Carmine,

Corso Umberto I,

Via Guglielmo Marconi

ed in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:00 di lunedì 4 ottobre 2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.