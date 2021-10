Un fenomeno allarmante che stava prendendo piede e per il quale la Compagnia Carabinieri di Torre del Greco ha predisposto mirati servizi. Il furto dei distributori automatici presso le farmacie e le para-farmacie. Ignoti – con il favore delle tenebre – sradicando dal muro i distributori automatici rubavano tutto ciò che era al loro interno, soldi e prodotti. Un danno ingente visto che un distributore automatico del genere può valere fino a 40mila euro.

A Ercolano i Carabinieri della locale tenenza insieme a quelli della stazione di portici hanno arrestato 2 persone. Si tratta di C.T e di A.A, rispettivamente di 44 e 21 anni. Sono del posto e sono già noti alle forze dell’ordine.

I Carabinieri – impegnati in un servizio notturno ad hoc – li hanno bloccati a via benedetto cozzolino mentre stavano tentando di forzare un distributore automatico di una farmacia con un piede di porco e uno scalpello. I 2 hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati bloccati. Gli arnesi sono stati sequestrati mentre i 2 arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.