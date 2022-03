Un grande successo in Campania per le Giornate FAI di Primavera, in programma lo scorso fine settimana in tutta Italia.

“Un ringraziamento ai tanti volontari per l’impegno e la passione – ha dichiarato Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania – che mettono in questa bellissima attività.

La Regione Campania la sostiene e partecipa attivamente alle iniziative in corso, anche grazie al contributo della Protezione Civile.

Siamo la prima regione italiana – precisa ancora – per siti ed elementi iscritti a Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Lavoriamo per tutelare e valorizzare il nostro straordinario patrimonio – conclude De Luca – fatto di arte, storia, cultura, tradizioni e paesaggi unici al mondo”.