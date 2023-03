Oggi ricorre la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del COVID-19, istituita, con la legge n. 35 del 2021 per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia.

“La nostra città – dichiara il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno – ha perso diversi concittadini: tutti amici, fratelli, genitori di tutti noi, per questo la comunità sangiorgese non dimentica.

Per l’intera giornata sarà esposta la bandiera a mezz’asta, segno di rispetto e ricordo di tutte le vittime del Covid, mentre in Villa Vannucchi abbiamo piantato un altro leccio che si va ad aggiungere ai 40 già esistenti, piantati proprio nella medesima occasione.







Teniamo viva la memoria di questa tragedia – spiega Zinno – anche per ricordare come la nostra comunità è stata capace di reagire in quel periodo difficile unendosi e facendo squadra.

É la collettività a fornire ad ognuno di noi la forza per affrontare i momenti dolorosi. Essere comunità – conclude il primo cittadino sangiorgese – è un patrimonio prezioso da non disperdere”.