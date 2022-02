Un programma di fitness all’aria aperta gratuito e tanto altro per il benessere dei cittadini: è questo l’obiettivo del sindaco di Portici, Enzo Cuomo.

“Sono passato nel Parco di Villa Mascolo – scrive sulla sua pagina Facebook Cuomo -, tantissime famiglie con bambini che giocavano sulle giostre. Cominciano a fiorire gli alberi di mimose e sotto la loro ombra sono state installate sedute e tavoli per la lettura, tante persone utilizzavano gli attrezzi ginnici installati nell’area sport. Proseguono le procedure per realizzare una Dog area.

Stiamo preparando – precisa il primo cittadino – un programma di fitness all’ aperto gratuito per i cittadini in collaborazione con il Centro Sportivo Portici ed il Prof. Sasà Nocerino.

In settimana – concliude – incontrerò il Presidente della Fondazione Anthon Dohrn che ha in gestione il Parco Tartarughe per pianificare la installazione di altre giostre per bambini ed altre attività a supporto del Museo del Mare e degli Ambulatori Veterinari delle Tartarughe Marine”.