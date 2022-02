Sono state annunciate tutte le novità riguardanti la trasmissione “Le Iene”, una delle più seguite in Italia.

Non solo inchieste e reportage, ma anche tanta ironia, vivacità, spettacolo e racconti della cronaca e della politica. “Le Iene” in new style ripartono il 9 febbraio in prima serata su Italia1 con la sorpresa di una nuova coppia dell’intrattenimento alla conduzione: Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, terranno banco affiancati da un cast di giovani talenti.

La coppia Mammuccari Rodriguez è già apparsa in tv insieme: non è la prima volta per i due, che sono insieme da tempo in un altro appuntamento della televisione del biscione, Tu si que vales, raccolgono consensi dal pubblico da casa.

Da mercoledì 9 si occuperanno per il programma di Mediaset che unisce ironia con la denuncia dei torti.