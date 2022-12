Entra nel vivo la programmazione degli eventi natalizi della Città di Portici.

Dopo la suggestiva rappresentazione del Presepe Vivente lo scorso sabato, l’attesa è per i tre spettacoli in programma il 28 Dicembre, l’1 e il 6 Gennaio che rientrano nel vasto cartellone di “Portici Movevents”.

Il primo appuntamento è con il “That’s Napoli Live Show” del maestro Carlo Morelli, in programma il 28 Dicembre al Galoppatoio.

Come da tradizione, anche Portici avrà un Concerto di musica classica per festeggiare l’inizio del nuovo anno, che per l’occasione sarà tenuto dalla Nuova Orchestra Scarlatti sempre al Galoppatoio della Reggia di Portici.

Si prosegue poi il 6 Gennaio, in occasione della chiusura delle Festività natalizie, con una serata che vedrà sul palco lo scrittore Maurizio De Giovanni con gli artisti Marco Zurzolo e Marianita Carfora.

Naturalmente, gli eventi proseguiranno anche nei prossimi mesi, prevedendo già un concerto jazz e un ulteriore spettacolo che vedrà protagonisti l’attrice Nunzia Schiano e Paolo Caiazzo.

Gli spettacoli sono tutti a ingresso libero, basterà prenotarsi sulla piattaforma Evenbrite al link https://www.eventbrite.com/cc/natale-in-reggia-comune-di-portici-1485209

– telefonando al numero 3384065894 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.