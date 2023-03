La “Napolimania”, sorta nell’ultimo mese a seguito degli eccellenti risultati registrati dalla squadra di calcio napoletana nel campionato di calcistico di Serie A, sta spopolando anche fuori regione.

Se in Campania sono stati inventati dolci, torte, bombette, babà, uova di Pasqua, caffè vari, magliette e gadget in onore della squadra prima in classifica al campionato 2022/2023 e del suo amatissimo bomber Victor Osimhen, al centro Italia hanno pensato a produrre oggetti ‘più duraturi e preziosi’.

L’azienda ‘Giglio Neri Gioielli’ ha lanciato, e vende sul colosso Amazon, il braccialetto del Napoli realizzato in pietre dure naturali.







Il gioiello, elastico e adatto alla vita di tutti i giorni, è destinato sia agli uomini che alle donne e viene venduto con scatola regalo e garanzia.

Il bracciale si presenta con i colori della squadra partenopea, con dettagli che richiamano il tricolore italiano e la lettera ‘N’ dell’iniziale della squadra.

Il prezzo offerto su Amazon è per tutte le tasche: i fan della squadra napoletana possono ottenerlo con meno di 25 euro.

