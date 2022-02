L’amministrazione comunale di Ercolano è al lavoro affinchè la scuola Giampaglia, sita appunto nel comune della città degli scavi, sarà uno degli istituti più belli d’Italia. Inizieranno, finalmente, la prossima settimana i lavori relativi all’adeguamento e riqualificazione dell’edificio scolastico, per un costo di 2 milioni e mezzo di euro.

“Ho incontrato – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto – in più di un’occasione i genitori e la dirigenza scolastica per rassicurare che gli alunni non saranno trasferiti in nessun altro istituto. I lavori saranno realizzati in lotti così da poter garantire la concomitanza della didattica.

Da parte dell’Amministrazione – continua Buonajuto – non c’è volontà di trasferire gli alunni in altri istituti, scelta che avrebbe determinato non pochi problemi alle famiglie del quartiere. Mi dispiace solo che chi ora frequenta la scuola dovrà subire il disagio dei doppi turni, ma questi alunni incarnano lo spirito più alto della Politica, mettere a disposizione il proprio presente per rendere – conclude – un futuro migliore alle generazioni che verranno”.