La sua canzone è risultata, all’indomani del festival di Sanremo, una delle più apprezzate, per testo e melodia, della nota kermesse made in Italy. “Ovunque sarai”, cantata da Irama, artista e cantautore noto per tanti altri successi tra i quali “Arrogante”, è un messaggio chiaro e diretto ad una persona tanto cara al giovane cantante.

Irama infatti ha fatto sapere che è la sua amata ed adorata nonna la persona a cui ha dedicato il brano che ha portato e cantato al Festival di Sanremo. Per gli altri, quindi, un pensiero amorevole per chi ha perso una persona cara, affinchè possa vivere sempre attraverso il pensiero dell’amore e della bellezza.