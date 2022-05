“Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle misure previste dal Pnrr per la scuola, ha pubblicato il decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi.

Il decreto prevede i seguenti interventi così finanziati:

per la costruzione di nuove scuole innovative, sia a livello architettonico che strutturale, le risorse sono pari a € 800.000.000,00; Campania 76.884.999,95 €

per il Piano asili nido e scuole dell’infanzia nella fascia di età 0-6 anni, le risorse sono pari ad € 3.000.000.000,00, di cui euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0-2 anni (Campania 327.828.489,88 €) ed euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3-5 anni; (Campania 67.124.314,69 €)

per il Piano di estensione del tempo pieno e mense, le risorse sono pari ad € 400.000.000,00; (Campania 83.915.797,21 €)

per Piano infrastrutture per lo sport nelle scuole, le risorse sono pari ad € 300.000.000,00; (Campania 35.128.144,44 €)

per il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, le risorse pari ad € 500.000.000,00. (Campania 53.525.700,84 €)

270 MILIONI PER EDILIZIA LEGGERA E AFFITTO SPAZI DIDATTICI

il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un Avviso che prevede 270 mln di euro: 200 mln serviranno per interventi di edilizia leggera nelle classi e all’interno delle strutture scolastiche, altri 70 mln, stanziati con il decreto sostegni bis, per l’affitto di spazi didattici per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Per la Campania in arrivo 21.875.080,89 euro”.

Lo rende noto sul suo blog l’onorevole Luigi Gallo, del M5S.