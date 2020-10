Roma – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm anti coronavirus del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. Via alla stretta su ristoranti, sport e gite. Le norme valgono per 30 giorni, salvo ulteriori disposizioni. Entra in vigore anche la nuova circolare del Ministero della Salute che riscrive le regole della quarantena, ridotta a 10 giorni salvo tampone molecolare finale. Ecco il link per scaricare il Dpcm anti coronavirus del 13 ottobre 2020. Di seguito una sintesi dei provvedimenti.

RISTORANTI, FESTE E MOVIDA. Ristoranti e bar dovranno chiudere a mezzanotte. A partire dalle ore 21 i clienti potranno consumare solo ai tavoli tanto al chiuso quanto eventualmente all’aperto. Sono vietate le feste private sia al chiuso che all’aperto. La norma raccomanda limitazioni anche all’interno delle abitazioni, raccomandando di evitare per cene o feste la compresenza di più di 6 persone a meno che no siano conviventi – coabitanti dello stesso appartamento o unità abitativa. Discoteche e sale da ballo devono restare chiuse.

FIERE E CONGRESSI SÌ, MA STOP ALLE GITE SCOLASTICHE E ALLO SPORT AMATORIALE (CALCETTO, PER ESEMPIO). Fiere e congressi potranno continuare a svolgersi. La norma consente quindi la possibilità di proseguire le attività economiche e associative, culturali e sociali. Al contrario, si bloccano le gite scolastiche e gli sport di contatto o amatoriali. Niente calcetto per il momento.

MASCHERINE SEMPRE AL CHIUSO E ALL’APERTO FUORI DA CASA PROPRIA. ESENTATI I BAMBINI SOTTO I 6 ANNI E LE PERSONE CON INCOMPATIBILITÀ PER PATOLOGIE. «Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi», recita l’articolo 1 del Dpcm anti coronavirus. Sono esentate le persone che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. «È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

CINEMA, TEATRI, EVENTI SPORTIVI. Sono consentiti gli spettacoli nei teatri, si potranno fare concerti e proiettare film nei cinema con un tetto limite di partecipazione: 200 persone al chiuso e 1.000 all’aperto. Quanto agli eventi sportivi, si possono accogliere spettatori fino al massimo di 1.000 entro la percentuale del 15 per cento della capienza.

QUARANTENA A 10 GIORNI CON TAMPONE FINALE MOLECOLARE. LE REGOLE. La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.